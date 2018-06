La diretta della fiducia al governo Conte

“Il Pd voterà no alla fiducia al governo giallo-verde-nero. La nostra opposizione sarà rigorosa, in nome dell’Italia, nell’interesse dell’Italia e dell’Europa”. Lo ha detto il capogruppo del Pd Andrea Marcucci in aula al Senato.

Governo giallo-verde con forti venature di nero

“Sono passati tre mesi, a voi non sono bastati 90 giorni per arrivare dove siamo oggi, avendo bloccato il Paese. Non per fare un accordo politico, quello c’era già, era lì da settimane, la difficoltà è stata la spartizione delle poltrone. Questo è grave”, ha detto ancora, denunciando la nascita di un “governo giallo-verde con forti venature di nero, lo ha confermato Marine Le Pen se ve ne fosse stato bisogno”.

“Il suo discorso di oggi e la replica successiva – ha detto ancora rivolgendosi direttamente al premier Conte – mi fanno avere dei dubbi sulla sua effettiva autonomia, che è una prerogativa costituzionale. Per i suoi vicepresidenti dovremo coniare una nuova figura: i presidenti associati. Il premier non può essere e apparire portavoce di altri, non lo faccia, non vogliamo così l’Italia rappresentata nel mondo”.

Opposizione PD non sarà offensiva come la vostra

“Professor Conte – ha concluso – non la invidio, le auguro di far bene. Hanno messo il suo nome a prometter mari e monti. Non vi ripagheremo in egual moneta, non violenteremo le aule parlamentari, non offenderemo le istituzioni come avete fatto per anni. Per il Pd l’Italia viene davvero prima di tutto il resto e non avremo problemi a riconoscere i risultati qualora venissero”.

“Il Pd ha governato 5 anni, siamo orgogliosi dei nostri risultati, la sfidiamo a fare meglio, con i fatti non con le fake news e non con la vostra industria privata del fango”.

un contratto di governo scritto con inchiostro simpatico

“Questo contratto è scritto con inchiostro simpatico garantito da un assegno a vuoto” ha detto invece Matteo Renzi nel suo intervento spiegando le ragioni del No alla fiducia.

“Non so -ha aggiunto- se è il governo del cambiamento intanto è cambiato il vocabolario: quello che si chiamava inciucio oggi si chiama contratto. Non so se cambierete il Paese. Intanto avete cambiato vocabolario“.

Ministro Trenta sarà convocata dal Copasir

Renzi ha poi ha annunciato che il Pd convocherà al Copasir la ministra della Difesa Elisabetta Trenta “perchè chiarisca”. Il riferimento riguarda diversi aspetti del suo curriculum.

In un passaggio anche un invito al vicepremier: “a Salvini voglio parlare da padre a padre: ora rappresenti il Paese, non possiamo permetterci di creare polemiche. Salvini ci dia una mano, ora è responsabile della sicurezza di tutti noi, parli da padre sapendo che i figli ci ascoltano”.

Gli interventi in aula dei senatori Pd

