Si è svolto oggi al Nazareno un incontro tra Marco Miccoli, capo segreteria politica di Nicola Zingaretti, Enzo Foschi, vice segretario del Lazio e Giovanni Caudo, presidente del Terzo municipio di Roma.

L’incontro era stato concordato per analizzare i fatti accaduti in Consiglio municipale ieri, dove una parte del PD ha votato a favore di un emendamento di fronte al quale il presidente Caudo aveva già espresso la sua contrarietà. L’incontro per volontà dei due esponenti PD ha voluto anche essere un momento per assicurare il pieno sostegno a Caudo e scongiurare l’eventualità di una crisi politica.

A seguito di ciò sia Marco Miccoli sia Enzo Foschi hanno ribadito il sostegno e la stima nei confronti del presidente Caudo e della sua azione di governo che rappresenta oggi a Roma un’esperienza positiva e innovativa e che insieme a quella degli altri presidenti municipali di centrosinistra, Sabina Alfonsi, Francesca Del Bello e Amedeo Ciaccheri, incarnano oggi l’alternativa al malgoverno di Virginia Raggi.

Sia Miccoli che Foschi hanno fortemente censurato il comportamento degli esponenti del Partito Democratico, che si sono resi responsabili di un atto che lo stesso presidente Caudo ha valutato come ostile. L’incontro si è concluso con la volontà comune di mettere in campo tutte le iniziative possibili per assicurare che si verifichino tutte le condizioni per dare continuità all’esperienza amministrativa anche per il suo indubbio valore cittadino.

Al termine dell’incontro Miccoli e Foschi hanno invitato il presidente Caudo a proseguire convintamente l’azione di governo.